CONSOMMATION: 7000 tonnes de thé consommées par les Sénégalais en 2018

Samedi 27 Avril 2019

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), en 2018, plus de 7000 tonnes de thé ont été acheminées au Sénégal.



Le thé avec la tradition des « trois normaux » servis midi, matin et soir, en famille ou entre amis, représente un marché de 4,3 milliards de FCfa.













