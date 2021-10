CONTRIBUTION 2022: Pourquoi Podor doit dire non à un troisième mandat? Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|





Les élections locales qui pointent à l'horizon seront historiques. En 2014, tous les projecteurs étaient braqués vers Podor, parce que deux mastodontes du Sénégal politique s'affrontaient. Des résultats d'élections aussi étriqués, on venait d'en voir pour la première fois dans l'histoire politique de notre cher pays.

Avec le recul, on peut affirmer sans risque de se tromper que la plus grosse erreur de notre histoire politique a été cette confrontation dans une si petite ville où tout le monde est apparenté soit par le sang soit par un long et paisible voisinage. Il y a eu des déchirures mais heureusement qu’elles ont été soulagées par l’espoir qu’a suscité la candidature de Racine SY.

C’est pourquoi l'icône du secteur privé national n’a jamais arrêté d’être sensible à cet espoir qui repose sur ses larges épaules d’abord en respectant jusqu’aujourd’hui le pacte qu’il a conclu avec lui-même et avec les Podorois : celui de changer positivement pour transformer le visage de la ville de Podor. C’est pourquoi aussi il a décuplé ses forces dans l’amélioration des conditions de vie des populations podoroises. Tous les secteurs ont été boostés grâce à son entregent et aucun podorois ne peut dire aujourd'hui n'avoir pas bénéficié un jour soit de ses nombreuses largesses soit de l’influence heureuse de son leadership.

Six ans après 2014, il est l’heure de recoudre le tissu social et économique. La meilleure manière d’y parvenir n’est-elle pas de reconnaitre pour l’intérêt de notre chère ville que l’équipe municipale en place a atteint ses limites après 12 années de sommeil économique ? De reconnaitre qu’il est temps de confier notre municipalité à quelqu’un qui est capable d’investir et de faire investir dans notre chère ville ?

Devrions nous laisser encore une fois certains vendeurs d'illusions continuer de prendre en otage notre chère ville pour leur seule ascension politique ? A ceux-là à qui Podor a tout donné, n'est-il pas temps de sortir par la grande porte et de rester dans les annales de l'histoire ? Ainsi, ils auraient renoncé, au moins pour une fois, à leurs intérêts crypto personnels pour choisir le meilleur pour Podor. N'est-il pas temps de faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie, entre ceux qui se servent de Podor et ceux qui servent Podor?

Pour ne pas trahir l'histoire, il nous faudrait au moins pour cette fois choisir le meilleur profil pour notre chère ville. Le meilleur service que l'on puisse rendre à Podor, par devoir de mémoire, est de dire à celle qui a montré ses limites après 12ans de magistère et d’arrêt économique, de renoncer à sa candidature pour le mandat de trop et de soutenir son ami et frère pour un meilleur devenir de notre cité, vitrine historique, culturelle, religieuse. Après deux mandats et demi, l'heure est enfin arrivée que le verbe facile de l'avocate cède au pragmatisme de l'homme d'affaires, que l'illusionnisme cède à l’action concrète.



Mamadou Haby Ly dit Papis

Coordonnateur Alsar Dakar



2022: Pourquoi Podor doit dire non à un troisième mandat?



Les élections locales qui pointent à l'horizon seront historiques. En 2014, tous les projecteurs étaient braqués vers Podor, parce que deux mastodontes du Sénégal politique s'affrontaient. Des résultats d'élections aussi étriqués, on venait d'en voir pour la première fois dans l'histoire politique de notre cher pays.

Avec le recul, on peut affirmer sans risque de se tromper que la plus grosse erreur de notre histoire politique a été cette confrontation dans une si petite ville où tout le monde est apparenté soit par le sang soit par un long et paisible voisinage. Il y a eu des déchirures mais heureusement qu’elles ont été soulagées par l’espoir qu’a suscité la candidature de Racine SY.

C’est pourquoi l'icône du secteur privé national n’a jamais arrêté d’être sensible à cet espoir qui repose sur ses larges épaules d’abord en respectant jusqu’aujourd’hui le pacte qu’il a conclu avec lui-même et avec les Podorois : celui de changer positivement pour transformer le visage de la ville de Podor. C’est pourquoi aussi il a décuplé ses forces dans l’amélioration des conditions de vie des populations podoroises. Tous les secteurs ont été boostés grâce à son entregent et aucun podorois ne peut dire aujourd'hui n'avoir pas bénéficié un jour soit de ses nombreuses largesses soit de l’influence heureuse de son leadership.

Six ans après 2014, il est l’heure de recoudre le tissu social et économique. La meilleure manière d’y parvenir n’est-elle pas de reconnaitre pour l’intérêt de notre chère ville que l’équipe municipale en place a atteint ses limites après 12 années de sommeil économique ? De reconnaitre qu’il est temps de confier notre municipalité à quelqu’un qui est capable d’investir et de faire investir dans notre chère ville ?

Devrions nous laisser encore une fois certains vendeurs d'illusions continuer de prendre en otage notre chère ville pour leur seule ascension politique ? A ceux-là à qui Podor a tout donné, n'est-il pas temps de sortir par la grande porte et de rester dans les annales de l'histoire ? Ainsi, ils auraient renoncé, au moins pour une fois, à leurs intérêts crypto personnels pour choisir le meilleur pour Podor. N'est-il pas temps de faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie, entre ceux qui se servent de Podor et ceux qui servent Podor?

Pour ne pas trahir l'histoire, il nous faudrait au moins pour cette fois choisir le meilleur profil pour notre chère ville. Le meilleur service que l'on puisse rendre à Podor, par devoir de mémoire, est de dire à celle qui a montré ses limites après 12ans de magistère et d’arrêt économique, de renoncer à sa candidature pour le mandat de trop et de soutenir son ami et frère pour un meilleur devenir de notre cité, vitrine historique, culturelle, religieuse. Après deux mandats et demi, l'heure est enfin arrivée que le verbe facile de l'avocate cède au pragmatisme de l'homme d'affaires, que l'illusionnisme cède à l’action concrète.



Mamadou Haby Ly dit Papis

Coordonnateur Alsar Dakar

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/CONTRIBUTION-2022-Pourqu...

Accueil Envoyer à un ami Partager