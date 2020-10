CONVENTION UNESCO 2005 : Restitution du deuxième rapport quadriennal, cet après-midi Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose accueille, cet après-midi, la cérémonie de restitution du deuxième Rapport quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles (Convention Unesco 2005). La rencontre, présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, sera marquée par la participation des parties prenantes, notamment les organisations professionnelles et associations culturelles. Dans son article 1, la Convention Unesco de 2005 vise, entre autres objectifs, à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et d'interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement. Dans ce document, il est question d'encourager le dialogue entre les cultures, afin d'assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d'une culture de la paix. E. Massiga FAYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/convention-unesco-2005-restitut...

