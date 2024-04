COOPERATION / Dakar et Banjul conviennent de maintenir leur Conseil présidentiel bilatéral

Le Sénégal et la Gambie ont convenu samedi, à Banjul, de maintenir le Conseil présidentiel établi entre les dirigeants de deux pays afin de donner une portée davantage stratégique à leur coopération bilatérale.



Cette décision figurent parmi les engagements annoncés à l’issue d’un tête-à-tête entre le président gambien Adama Barrow et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite de travail dans la capitale gambienne.



Cette visite souligne l’importance des liens profonds qui unissent les deux peuples, a indiqué la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, en lisant le communiqué.



Elle a rappelé que le déplacement du président Faye à Banjul symbolise le désir profond et partagé des deux chefs d’Etat de promouvoir l’esprit de camaraderie pour une collaboration mutuellement bénéfique pour les deux peuples.



Les deux chefs d’Etat se sont entretenus de l’état des relations bilatérales entre les deux pays, unis par la géographie, la culture, entre autres, a fait observer Yassine Fall.



