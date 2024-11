COP 29 : Les événements météorologiques mortels reflètent l’inaction climatique

Selon un



L'inaction



Les Nations Unies appellent à une action collective urgente, sous l'égide du G20, le groupe des économies développées et des plus gros émetteurs, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète.



Qu'est-ce que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique ?



La crise climatique dépasse les frontières. Pour la résoudre, il faut une coopération internationale sans précédent, avec les Nations Unies et son Secrétaire général, au centre de l'effort multilatéral.



Les conférences annuelles des Nations Unies sur le changement climatique (connues dans le jargon des Nations Unies sous le nom de conférences des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) constituent le principal forum multilatéral de prise de décision sur le changement climatique, réunissant presque tous les pays de la planète.



Elles constituent une occasion unique pour le monde de se réunir afin de convenir de la manière de faire face à la crise climatique, de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, d'aider les communautés vulnérables à s'adapter au changement climatique et de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050.



L'une des priorités principales des négociateurs présents à Bakou sera de s'entendre sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique, afin que chaque pays ait les moyens de mener une action climatique robuste, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de créer des communautés résilientes.



L'objectif de la conférence est de débloquer les milliers de milliards de dollars dont les pays en développement ont besoin pour atténuer les émissions de carbone nocives, s'adapter au changement climatique et faire face aux pertes et aux dommages qu'il occasionne.



Un programme chargé de négociations, de discours, de conférences de presse, d'événements et de tables rondes est prévu sur le site de la conférence, divisé en une zone verte - supervisée par la présidence de la COP29 et ouverte au grand public - et une zone bleue gérée par les Nations Unies.



C'est dans cette zone que se dérouleront les négociations les plus délicates, alors que les représentants des nations du monde entier tentent de parvenir à un accord avant la fin de l'événement. Un accord est généralement conclu, mais non sans drame, les désaccords de dernière minute repoussant souvent les négociations au-delà de la date limite officielle. Pourquoi les COP sont-elles importantes ?

L'importance des COP réside dans leur pouvoir de rassemblement. Les décisions prises à chacune d'entre elles ne vont peut-être pas aussi loin que certains l'espèrent, en termes de lutte contre la crise climatique, mais elles sont prises par consensus, unissant les pays du monde dans des accords internationaux qui fixent des normes et font progresser l'action dans des domaines critiques.



En 2015, lors de la COP21 à Paris, un



La prochaine mise à jour des plans d'action nationaux sur le climat - connus sous le nom de

Ce processus a conduit à des améliorations progressives mais importantes, en termes de réduction des émissions et de mesures visant à promouvoir l'adoption de sources d'énergie renouvelables.



Au-delà des murs de la conférence, de nombreux signes positifs montrent que la transition vers les énergies propres s'accélère et qu'elle rapporte déjà d'énormes dividendes en termes de création d'emplois et de stimulation des économies qui l'adoptent.



Les énergies renouvelables entrent dans le système énergétique à un rythme sans précédent, et, dans la plupart des endroits, l'électricité produite par les nouvelles énergies éolienne et solaire est désormais moins chère que l'électricité produite à partir de combustibles fossiles.



Un avenir alimenté par les énergies renouvelables est désormais inévitable. Ceux qui prennent des mesures décisives et investissent dans les technologies propres aujourd'hui devraient récolter les plus grands bénéfices dans les années à venir.



Avant même la fin de la COP29, les délégués peaufineront les détails de leurs plans climatiques nationaux améliorés qui, entre autres, doivent se concentrer sur la transition vers l'abandon des combustibles fossiles et sur le maintien de la planète sur la voie d'une augmentation des températures mondiales ne dépassant pas 1,5 degré.

