COUMBA DIENG SOW, NOUVELLE REPRÉSENTANTE DE LA FAO AU RWANDA Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 17:08 | | 0 commentaire(s)| Mme Sow s’est dit très enthousiaste de rejoindre et de servir dans un pays qui a fait de si grands pas vers la réalisation des objectifs de développement durable.



L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Rwanda a une nouvelle représentante. Il s’agit de la Sénégalaise Coumba Dieng Sow. Avant de rejoindre la FAO Rwanda, Mme Sow, a occupé le poste de responsable sous-régionale principale de la résilience, dirigeant le travail de la FAO sur les urgences et la résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel. En tant que représentante de la FAO, Mme Sow s’est dite très enthousiasme à rejoindre et à servir dans un pays qui a fait de si grands pas vers la réalisation des objectifs de développement durable, note un communiqué. Elle n’en a pas moins mentionné la remarquable croissance économique inclusive du Rwanda au cours des 28 dernières années qui est source d’inspiration pour beaucoup.

« Je suis très reconnaissant au Directeur général de m’avoir nommé nouveau Représentant de la FAO au Rwanda et je suis vraiment ravi aujourd’hui de commencer ce voyage avec vous, un voyage qui, j’en suis sûr, sera passionnant pour tous », affirme Mme Sow



Mme Sow a rejoint la FAO pour la première fois en 2006 en tant que responsable des politiques agricoles au sein de la Division de l’appui au développement des politiques et des programmes à Rome, en Italie. En 2013, elle a été nommée au Cabinet du Directeur général, chargé d’appuyer la mise en œuvre des activités dans la région Afrique. Depuis le 18 juillet 2022, Mme Coumba Dieng Sow officie en tant que nouvelle représentante de la FAO au Rwanda.

Accueil Envoyer à un ami Partager