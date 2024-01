COUP D'ŒIL : Le banc sénégalais, professionnalisme et solidarité Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|





Aliou Cissé est un homme entouré de gens positifs. Il ne s'agit pas seulement de son staff technique qui est un exemple parfait du professionnalisme, mais aussi de ses joueurs qui, pendant que les autres jouent, restent sur le banc, mais prennent aussi soin des partants lors des pauses et fins de match.





Le staff technique professionnel et très réactif



Le ‘’Manko Wuti Ndam Li’’ est un concept créé par la Fédération sénégalaise de football et qui avait pour objectif de rassembler les composantes du football sénégalais pour ensemble gagner des trophées. Cette idéologie se reflète parfaitement dans l'équipe nationale du Sénégal. Il ne s'agit pas non seulement du staff technique mais aussi des joueurs. Pour le premier compartiment, il y a toujours cette organisation autour de Aliou Cissé. Son staff technique exécute dans les détails les paperasses en un claquement de doigt du sélectionneur national. Par exemple, pour le match d'hier contre la Guinée, il était presque rare de voir Aliou Cissé se plaindre de la moindre lenteur. Dès qu’il donne une consigne verbale, son adjoint Regis Bogeart l’écrit sur papier afin de le faire transmettre par un joueur rentrant à son destinataire. Le plus flagrant, c'est la note envoyée à Édouard Mendy qui a pris près d'une minute à lire pendant que les changements s'opèrent.

Que dire des médecins dirigés par Abdourahmane Fedior ? Toujours au garde à vous dès qu'un joueur sénégalais se permet même de s'asseoir sur le terrain. Et on ne parle même pas de leur réactivité quand il y a un blessé côté sénégalais.



La solidarité mise en exergue



Il y a aussi ce côté positif qui démontre le soutien et la solidarité des joueurs restés sur le banc aux intendants. À chaque fois que le besoin se faisait sentir, les joueurs comme Mory Diaw, Alfred Gomis ou encore Cheikhou Kouyaté donnaient un coup de main pour la distribution d'eau ou de serviettes rafraîchissantes après avoir aidé à transporter les glacières.

Il en est de même pour les célébrations des buts. C'est ceux qui sont sur le banc qui célèbrent plus que ceux qui sont sur le terrain. On les voit aussi à chaque fin d'un match pousser l'équipe à tenir et atteindre l'objectif du résultat positif. Mory Diaw, encore lui, se permet même de porter sur son dos un joueur chaque fois que le besoin se fait sentir. La solidarité est importante apparemment dans ce groupe concocté par Aliou Cissé.







Source : Source : https://www.jotaay.net/COUP-D-OEIL-Le-banc-senegal...

Accueil Envoyer à un ami Partager