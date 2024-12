COUPE DE LA CAF, LE JARAAF ET ORAPA UNITED FONT MATCH NUL Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2024 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

Le match retour est prévu le 5 janvier, à Dakar. Dakar, 15 déc (APS) – L’ASC Jaraaf de Dakar et Orapa United, un club botswanais, ont fait match nul, 0-0, dimanche, à Francistown, au Botswana, lors de la troisième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le match retour est prévu le 5 janvier, à Dakar. Le Jaraaf s’est incliné, le 27 novembre, à Abidjan, devant l’ASEC Mimosas, 0-2. C’était un match de la première journée de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Pour la deuxième journée, le Jaraaf a livré aussi un match nul, 0-0, contre l’USM Alger, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (ouest), près de Dakar. Le match choc du groupe entre l’USM Alger et l’ASEC Mimosas, pour la quatrième journée, se jouera ce dimanche (à 19 h 00 GMT). Le Jaraaf, l’ASEC Mimosas, l’USM Alger et Orapa United constituent la poule C de la phase des groupes de la Coupe de la CAF. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/coupe-de-la-caf-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager