COUVRE-FEU : PRÈS 5000 INTERPELLATIONS EN TROIS SEMAINES Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 08:07

Près de 5 mille personnes ont été interpellées en l’espace de trois semaines par la police. Selon L’As, cela fait suite à une série d’opérations de sécurisation de grande envergure pilotées par le Commissariat d’arrondissements de Pikine et Guédiawaye. A ce propos, 80 personnes ont été déférées au Parquet pour trouble à l’ordre public, participation à des manifestations non déclarées, violences et voies de fait et actes de vandalisme. D’après le commissaire central de Guédiawaye, Madjibou Leye, une importante somme d’argent issue des amendes forfaitaires a été collectée, durant cette période, auprès des personnes pour non-respect du port obligatoire du masque et violation du couvre-feu.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-34790-couvre-feu-...

