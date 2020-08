COVID-19 : 20 millions de cas dans le monde, un quart aux États-Unis, 5.000 morts par jour Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 12:25 | | 0 commentaire(s)| Cela ne faisait aucun doute : le nombre de cas de coronavirus Sars-CoV-2, responsable de la Covid-19, allait forcément dépasser les 20 millions, surtout au vu de l’accélération du nombre de contaminations quotidiennes depuis le milieu de l’été 2020. La seule question qui restait en suspens était de savoir quand… et c’est chose faite.

Mardi 11 août 2020, selon les données collectées par l’université John Hopkins, le monde compte 20.020.679 cas confirmés de Covid-19.



Ce nouveau seuil est d’autant plus important qu’il a été atteint très rapidement. Alors qu’il aura fallu six mois pour atteindre le cap des 10 millions de contaminations, cap dépassé le 27 juin 2020 alors qu’on estime que les premiers cas remontent à fin 2019, il n’aura suffit que d’un mois et demi pour ajouter 10 millions de cas supplémentaires. Depuis la fin du confinement en France, le 11 mai 2020, le nombre de cas dans le monde a même augmenté de 16 millions.



La tendance ne devrait pas s’inverser de sitôt : alors que le nombre de nouveaux cas augmente un peu partout dans le monde, y compris en France, faisant craindre une deuxième vague épidémique, les nouvelles contaminations confirmées restent très élevées : environ de 250.000 par jour en moyenne. Un niveau atteint mi-juillet 2020 et qui ne baisse pas depuis.



À ce rythme, le calcul est vite fait : tous les 4 jours, ce sont 1 million de nouveaux cas qui sont confirmés. Il faudrait donc 40 jours pour ajouter 10 millions de cas supplémentaires et atteindre les 30 millions de cas dans le monde, soit aux alentours du 20 septembre 2020.



Plus de 5.000 décès par jour liés à la Covid-19

Cette augmentation du nombre de cas confirmés, et que les spécialistes jugent par ailleurs sous-estimées, s’accompagne malheureusement d’un nombre de décès en hausse constante. Au 11 août 2020, 734.803 personnes sont décédées des suites de la Covid-19, les États-Unis déplorant le pire bilan avec 163.462 décès, suivis du Brésil (101.752) et du Mexique (53.003). Tous les jours, selon les données de l’Université John Hopkins, plus de 5.000 personnes décèdent de la Covid-19 dans le monde.

