COVID-19 : 34.177 nouveaux cas de contamination et 1.163 décès en une journée, l’heure plus que grave au Brésil

Le Brésil a enregistré hier vendredi 34.177 nouveaux cas de contamination et 1.163 décès supplémentaires liés à l'épidémie de COVID-19



Ces données sont celles communiquées par le ministère de la Santé sur le coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures.



Il ya quelques jours le pays avait dépassé la barre de plus de 40 000 vcas positifs en plus de plus de 1300 décès en 24 heures.



A la date d’hier, le nombre total de morts est porté à 76.688 et plus de 2.046.328 cas d'infection qui ont été recensés dans ce pays sud-américain.



Le Brésil avec son président issu de l’extrême droite, est assurément parmi les nations les plus affectées au monde par la crise sanitaire avec les Etats-Unis.