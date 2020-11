COVID-19 : Biden avertit contre le risque accru de morts si Trump refuse toute coordination Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Sans concertation entre les deux équipes se succédant à l’exécutif américain, « il se peut que davantage de personnes meurent », a averti M. Biden, en citant notamment l’urgence de préparer la distribution des vaccins dès qu’ils seront disponibles.



« S’il nous faut attendre jusqu’au 20 janvier (jour de l’investiture du prochain président, NDLR) pour commencer à planifier, cela nous fait prendre un retard d’un mois, un mois et demi », a assuré M. Biden, qui s’exprimait depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.



Et il est tellement crucial que cette coordination commence maintenant… Maintenant ou aussi vite que possible. (Joe Biden)



En refusant de reconnaître sa défaite électorale et en affirmant au contraire être celui qui présidera les États-Unis ces prochaines années, Donald Trump suscite des inquiétudes et rompt avec la tradition selon laquelle le président désigné est amené à être inclus, au moins en tant qu’observateur, dans les grandes décisions de la période de transition à la Maison-Blanche. (AFP)









Source : Le président désigné américain Joe Biden a mis en garde lundi contre un risque de morts supplémentaires de la COVID-19 si Donald Trump et son gouvernement refusent de se coordonner avec l’équipe démocrate appelée à assurer la transition à la Maison-Blanche.Source : https://www.impact.sn/COVID-19-Biden-avertit-contr...

Accueil Envoyer à un ami Partager