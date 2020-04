COVID-19: Des produits alimentaires distribués aux populations de la Commune de Louga (Vidéo) Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 19:52 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la Commune de Louga va distribuer des denrées alimentaires aux populations vulnérables, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a annoncé, son adjoint, Ismaïla Mbengue.



Cette aide composée de 50 tonnes de riz, 5560 litres d’huile, cinq tonnes de sucre, 18 paquets de savon contenant chacun 36 barres, sera distribuée, ce mardi au plus tard, a t-il dit à la presse.





’’ L’opération de distribution va démarrer au plus tard mardi. Une commission travaille au niveau de la mairie dans la préparation et la distribution de ces produits. Le maire de la commune a souhaité mettre à la disposition des populations confinées chez elles, ce don ’’, a-t-il ajouté.

