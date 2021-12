COVID-19 - La France renforce le protocole sanitaire dans les écoles et ferme ses discothèques Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Renforcement du protocole sanitaire à l’école, fermeture des discothèques pour 4 semaines, faciliter la vaccination des 65 ans et plus : la France a annoncé lundi soir de nouvelles restrictions face à la flambée épidémique de COVID-19.



À la faveur d’un variant Delta très contagieux et d’une efficacité vaccinale qui s’émousse avec le temps, le nombre de nouveaux cas quotidiens se compte désormais en dizaine de milliers avec 42 252 cas dimanche.



Plus inquiétant, le nombre de patients hospitalisés est aujourd’hui supérieur à 11 000, un seuil qui n’avait plus été atteint depuis la fin août, et plusieurs hôpitaux sont sur le qui-vive.



Pour freiner la circulation du virus, nous devons « conserver notre bouclier vaccinal et même l’amplifier et le renforcer », a préconisé le premier ministre français, lors d’une conférence de presse.



Ainsi, tous les Français âgés de 65 ans et plus pourront obtenir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous.



En outre, le gouvernement français a dit envisager d’ouvrir la vaccination « à tous les enfants » de 5 à 11 ans, « sur la base du volontariat, si possible d’ici la fin de l’année ».



Pour l’heure, seuls les 360 000 enfants qui présentent des risques d’avoir des formes graves de la maladie (souffrant, par exemple, de maladies hépatiques chroniques, de maladies cardiaques et respiratoires chroniques ou d’obésité) peuvent être vaccinés.



Alors que le taux d’incidence explose chez les enfants, le protocole sanitaire a été rehaussé au niveau 3 à l’école, ce qui rendra obligatoire le port du masque dans les cours d’écoles, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation pour éviter le brassage à la cantine.



Enfin, la France ferme « les discothèques pendant les quatre prochaines semaines », jusqu’à « début janvier », a ajouté Jean Castex, qui a en outre appelé les Français à « lever les pieds » dans les interactions sociales.



Ces annonces surviennent dans un contexte de reprise épidémique en Europe, où plusieurs pays ont choisi une ligne plus sévère.



L’Allemagne et l’Italie vont ainsi imposer des restrictions aux non-vaccinés. L’Autriche vit, jusqu’au 11 décembre, un nouveau confinement partiel.



La Belgique va quant à elle fermer ses écoles primaires avec une semaine d’avance pour les congés de Noël, espérant ainsi freiner la diffusion fulgurante du variant Delta.



Pour ne rien arranger, la propagation du variant Omicron, possiblement plus contagieux et résistant aux vaccins, pèse comme une épée de Damoclès.



Vingt-cinq cas sont désormais confirmés en France, selon le dernier bilan officiel des autorités sanitaires. Un bilan appelé à évoluer rapidement.



Près de 120 000 personnes sont mortes de la COVID-19 en France depuis le début de la pandémie. Près de 90 % de la population âgée de plus de 12 ans est vaccinée, une couverture vaccinale parmi les plus importantes de l’Union européenne. (AFP)







