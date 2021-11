COVID-19: Les pays africains invités à se préparer à l’éventualité d’une nouvelle vague Les pays africains doivent profiter de cette baisse des cas de Covid-19 pour renforcer leurs systèmes de santé et se préparer à réagir rapidement en cas de nouvelle vague, a soutenu jeudi Docteur Benido Impouma, directeur du programme pour la couverture universelle et les maladies transmissibles et non transmissibles au bureau régional de l’Oms pour l’Afrique.

« Il faut tirer parti de cette période où nous avons une baisse des cas pour veiller, préparer les structures de santé et travailler sur toutes les activités préparatoires pour pouvoir réagir rapidement en cas de nouvelle vague », a dit Docteur Benido Impouma lors d’une conférence de presse virtuelle de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) organisée depuis Brazaville.



Selon lui, «il faut renforcer le système sanitaire notamment le dépistage et veiller à ce que toutes les mesures soient prises à temps». « Nous sommes témoins d’une tendance à la baisse. Nous ne pouvons dire quand nous aurons une nouvelle vague mais il faut être vigilants », a-t-il dit.



« Nous encourageons tous les pays à utiliser les vaccins qui sont disponibles pour pouvoir atteindre l’immunité en Afrique », a-t-il ajouté. La rencontre portait sur le déploiement du vaccin contre la Covid-19 et le diabète en Afrique.













