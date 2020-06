COVID-19 : Mbour département enregistre quatre cas communautaires en une semaine Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le département de Mbour (ouest), de 28 la semaine dernière, est passé maintenant à 32, soit quatre nouvelles contaminations, a appris l’APS mercredi du préfet Mor Talla Tine.

‘’Le chiffre annoncé la semaine dernière a légèrement évolué, nous en sommes à 32 cas maintenant’’, a-t-il dit en marge d’une réunion du comité départemental chargé d’identifier les ayants droit de l’aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables.



D’après l’APS qui relaie l’info, la semaine dernière, il avait annoncé que 28 cas de coronavirus avaient été recensés dans le département depuis le début de la pandémie au Sénégal.



Il dit avoir profité de la réunion pour demander aux autorités administratives locales d’étendre la lutte contre le Covid-19 aux villages et quartiers situés dans le département.

C’est ainsi qu’il a invite les populations au respect des gestes barrières permettant d’éviter le Covid-19 : le port du masque, la distanciation physique minimale d’un mètre, etc.



