COVID-19: des scientifiques nigérians disent avoir découvert le vaccin contre le coronavirus

Des scientifiques nigérians ont découvert un vaccin contre le coronavirus qui a déjà infecté plus de 20 000 personnes dans le pays.



Les scientifiques des universités du Nigeria, sous la direction d’Oladipo Kolawole, spécialiste en virologie médicale, immunologie et bioinformatique, ont affirmé que le vaccin avait été développé en Afrique pour ses habitants.



Le groupe a travaillé de manière intensive en explorant le génome du SRAS-CoV-2 des pays africains afin de sélectionner les meilleurs candidats vaccins potentiels, a rapporté The Guardian.



Le vaccin devrait être dévoilé au public dans 18 mois, a déclaré M. Kolawole, selon le journal. D’ici là, le groupe aura effectué les analyses et les études nécessaires et obtenu les approbations de l’OMS.



« Nous sommes heureux qu’un vaccin qui apportera une solution à un problème mondial comme la pandémie de Coronavirus vienne de chez nous. C’est notre passion d’être fournisseurs de solutions à une telle pandémie mondiale, et nous sommes prêts à mettre tout pour faire du vaccin une réalité », a déclaré le professeur Solomon Adebola, vice-chancelier par intérim de l’université Adeleke au Nigeria.



Le professeur Julius Oloke, chef de l’unité de coordination du groupe de recherche et vice-chancelier de l’université Precious Cornerstone d’Ibadan, a également salué cette découverte : « C’est un plaisir que nous nous soyons réunis pour produire un vaccin à un moment où le monde a besoin d’une solution à une pandémie dévastatrice. C’est la preuve que nous travaillons et que nous ne croisons pas les mains. Le vaccin est réel. Nous l’avons validé de manière irréfutable. Il est destiné aux Africains, mais il fonctionnera aussi pour d’autres races.



Il fonctionnera. Il ne peut pas être falsifié. C’est le résultat de la détermination. Il a fallu beaucoup d’efforts scientifiques. La population de ceux qui ont besoin de vaccins est plus importante que celle de ceux qui ont besoin de médicaments. C’est pourquoi la recherche s’est concentrée sur un vaccin. »