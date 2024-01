COVID-19 : les infections ont augmenté de 52% en un mois et la tendance devrait se poursuivre selon l’OMS

Ces données, qui couvrent les quatre semaines allant du 20 novembre au 17 décembre 2023, ont montré une augmentation de 850.000 nouveaux cas de COVID-19 signalés.



Mais aussi importante qu'elle puisse paraître, l'augmentation est très probablement beaucoup plus importante, a déclaré un porte-parole de l'



« Nous savons que dans le monde entier, et nous l'avons constaté dans beaucoup de nos propres pays, les déclarations ont diminué, les centres de surveillance ont diminué, les centres de vaccination ont diminué, ont été démantelés ou fermés... Cela donne une image incomplète et nous devons malheureusement nous attendre à plus de cas que ce que nous avons officiellement déclaré », a déclaré Christian Lindmeier.



Plus de 118.000 hospitalisations



L'agence sanitaire précise qu'entre le 13 novembre et le 10 décembre, plus de 118.000 nouvelles hospitalisations pour COVID-19 et plus de 1.600 nouvelles admissions dans des unités de soins intensifs ont été enregistrées, avec une augmentation globale de 23% et 51% respectivement dans les pays communiquant systématiquement des informations à l'OMS.

Entre le 20 novembre et le 17 décembre 2023, 105 pays ont documenté des cas de COVID19 et 50 pays ont signalé des décès dus à cette maladie.



La plupart des infections ont été causées par une nouvelle souche du coronavirus appelée JN.1, que l'OMS surveille actuellement de près et qu'elle a déclarée « variant préoccupant » le 18 décembre en raison de l'augmentation rapide de sa prévalence au cours des dernières semaines.



Selon les informations disponibles, le variant JN.1 a été détecté pour la première fois aux États-Unis et s'est ensuite propagé à des dizaines de pays. La souche a évolué à partir du variant Omicron, qui a été associé à un pic d'infections par la COVID-19 en 2022.

Au 17 décembre 2023, plus de 772 millions de cas confirmés et près de sept millions de décès avaient été documentés dans le monde depuis le premier cas de coronavirus en novembre 2019.

https://news.un.org/fr

