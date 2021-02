CPI: Karim Khan succèdera à la Gambienne Fatou Bensouda

Le Britannique Karim Khan, 50 ans, succèdera le 16 juin à la Gambienne Fatou Bensouda, au poste de procureur général de la Cour pénale internationale.



Il a été élu hier pour un mandat de neuf ans par 72 voix sur 122. Il aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes, dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause, rapporte "L'As".

