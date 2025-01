CRD Gamou Diacksao 2025 : Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh invite au travail, à l’éducation et à un retour à Dieu Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

La réunion du comité régional de développement (Crd) préparatoire de l’édition 2025 du Gamou annuel de Diacksao, a servi de tribune à Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick, pour inviter au travail, à l’éducation, à un retour à Dieu. Le marabout que rappelle que « tout un chacun, demain, rendra compte de ses actes devant Dieu », considère qu’« il n’y a pas de sot métier, l’essentiel, c’est de se mettre au travail et gagner sa vie à la sueur de son front, afin d’être à même de préserver sa dignité, sauvegarder certaines valeurs cardinales ». La rencontre a été mise au profit par le fils de Mame Dabakh pour surtout inviter au « respect du Code de la route ». Il est revenu largement sur la question de la sécurité routière face à la recrudescence des accidents tragiques de la circulation, mettant l’accent sur « la nécessité pour les chauffeurs d’adopter des comportements responsables sur la route et d’éviter de verser dans des cas d’indisciplines caractérisés, souvent sources d’accidents ». Aussi d’inviter les Jakartamen à adopter des comportements responsables sur la route. Avant de décerner une mention spéciale aux hommes de tenue en général, pour la qualité de leur travail. Serigne Sidy Ahmed Sy a, à l’occasion, transmis les félicitations et remerciements du Khalife général des Tijaane, Serigne Babacar Mouhamadoul Mansour Sy, et de toute la famille Sy de Mame Maodo, au chef de l’État, Diomaye Faye, à son Premier ministre, Ousmane Sonko, et à l’ensemble du gouvernement, pour « l’exemplarité des relations entre le temporel et le spirituel au Sénégal ». Il considère que « l’État sénégalais est un modèle de sa tenue envers les communautés religieuses du pays ». Le gouverneur de région, Saër Ndao, qui a présidé, ce lundi 6 janvier, la réunion préparatoire dudit Gamou prévu ce 18 janvier, a, entouré de ses collaborateurs, échangé avec les organisateurs. « On a fait le point sur l'état d'avancement et les chefs de service se sont prononcés par rapport aux engagements qu'ils avaient pris lors du CDD tenu le 9 décembre dernier, à Tivaouane. On a donc pu faire le point et essayer de proposer des solutions par rapport aux difficultés qu'on rencontre, notamment sur les questions liées à l'hydraulique, au transport, et des débuts de solution ont été proposés. Le nécessaire sera fait avant l'événement », a-t-il dit. Aussi d’ajouter : « la gendarmerie s'est engagée à mettre en place un dispositif sécuritaire de haute portée. L’essentiel, c'est donc de dire que tout se passe très bien, ça avance normalement, d'ici la date du 18 janvier, tout sera fin prêt et le Gamou se déroulera dans les meilleures conditions ». Fass-Diacksao, lieu privé de retraite spirituelle d’El Hadji Maodo Malick Sy, sera, donc, ce 18 janvier, le point de ralliement de plusieurs milliers de fidèles. Déjà dans ladite cité religieuse dédiée à la spiritualité, l’éducation et la formation où beaucoup d’érudits (Mouha­dams), ont fait leur humanité avant d’être envoyés à travers le pays pour propager et décentraliser l’islam, les préparatifs vont bon train pour la célébration de l’événement. Le village de Fass-Diacksao fut fondé en 1904, année qui coïncida avec la naissance de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh.







Source : Source : https://www.jotaay.net/CRD-Gamou-Diacksao-2025-Ser...

Accueil Envoyer à un ami Partager