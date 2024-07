CRD sur le Magal de Touba : Serigne Ousmane Mbacké sollicite l'appui de DDD pour stabiliser les prix du transport

Ce lundi 1er juillet s’est tenu à la gouvernance de Diourbel un CRD de préparation du grand Magal de Touba. Une rencontre qui a vu la participation de l’ensemble des parties prenantes sous la présidence du gouverneur de la région et du porte-parole de la confrérie Mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké.



Un des points sur lequel les organisateurs se sont appesantis, est le transport des pèlerins. Sur ce, le coordonnateur général du comité d’organisation, Serigne Ousmane Mbacké, a lancé un appel à la société de transport Dakar Dem Dikk. « Je considère que ce n’est même plus Dakar Dem Dikk mais Sénégal Dem Dikk et ils sont les seuls à pouvoir faire face à l’augmentation des tarifs à chaque veille de Magal. Nous souhaitons que les efforts nécessaires soient faits dans ce sens », a t-il soutenu.



Le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, qui a participé au CRD, a annoncé des innovations majeures et le maintien des prix habituels pour l’édition 2024 du Grand Magal de Touba. « Nous comptons augmenter nos renforts avec notre service Sénégal Dem Dikk à une semaine du Magal. Des équipes techniques seront aussi positionnées avec un système de géolocalisation pour faciliter les interventions », a indiqué le DG Assane Mbengue qui promet de diversifier les points de départ pour les pèlerins.