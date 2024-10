CRISE À E MÉDIA INVEST, LE SYNPICS DÉNONCE LA STRATÉGIE DE LA DIRECTION Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Le syndicat dénonce la décision de la direction d'E Média Invest de remplacer les grévistes par d’anciens collaborateurs, alors que ces derniers réclament cinq mois d'arriérés de salaire. Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) exprime son inquiétude face à la situation actuelle au sein de l’entreprise E Média Invest suite à la décision controversée prise par la direction de faire appel à d’anciens collaborateurs pour pallier l’absence des travailleurs en grève, qui réclament « légitimement le paiement de cinq mois d’arriérés de salaire ». Un démarche perçue comme irresponsable par le SYNPICS, surtout dans le contexte où l’Inspecteur Régional du Travail de Dakar a récemment convoqué une réunion de conciliation entre les représentants du personnel et la Direction. « En choisissant de recourir à des ex-collaborateurs, la Direction semble vouloir contourner le problème plutôt que de l’affronter de manière constructive » estime-t-il. Le syndicat souligne que cette « stratégie ne fait qu’aggraver la situation en sapant la solidarité et la confraternité, des valeurs essentielles dans le secteur de l’information et de la communication ». Bamba Kassé de soutenir que les travailleurs actuels, qui ont fait preuve de résilience en supportant plusieurs mois sans salaire, se demandent ce que la Direction peut offrir à ces nouveaux « intermittents » qu’elle ne soit pas en mesure de garantir à ses employés fidèles. Le SYNPICS appelle donc la Direction de E Média Invest à « prendre ses responsabilités et à trouver une solution durable à cette crise », en respectant les droits et les engagements envers ses employés. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/crise-e-media-inves...

Accueil Envoyer à un ami Partager