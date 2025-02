CROUS Sine-Saloum : Vers un dénouement heureux des revendications syndicales (STESU).

Le Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires (STESU) du Sénégal a rencontré le Directeur Général du Centre des Œuvres Universitaires du Sine-Saloum (CROUS Sine-Saloum), Monsieur Jean Biram Gning. Selon Ousmane Ndiaye, le Secrétaire Général adjoint national du STESU, cette rencontre, qui a duré 6 heures, a permis de revenir sur plusieurs points essentiels, notamment sur l'affaire du licenciement des 328 agents permanents de l'institution.



« Plusieurs points abordés ont trouvé des solutions satisfaisantes, tandis que d'autres méritent une réflexion approfondie. Notamment, la question du licenciement des 328 travailleurs est définitivement abandonnée. Une réflexion sera menée autour de cette question pour trouver des solutions idoines, dans l'intérêt de l'institution mais également de nos camarades », a-t-il déclaré devant la presse locale.



« Nous avons également discuté de la question du redéploiement des agents. Désormais, tout agent redéployé recevra des indemnités afférentes à sa fonction. Nous avons également évoqué la sérénité et la paix au sein de l'institution. Cette démarche constructive s'inscrit dans une dynamique commune entre la structure et le directeur, qui s'engage à instaurer un climat de paix et de dialogue permanent, dans l'intérêt des travailleurs mais également de l'institution », a ajouté Ousmane Ndiaye.



Concernant les difficultés financières que rencontre le CROUS Sine-Saloum, le STESU plaide pour l'augmentation de la subvention allouée à l'institution par l'État.



« Nous allons engager un dialogue avec le ministre de tutelle, mais également avec le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour augmenter considérablement la subvention octroyée par l'État. En effet, dans une maison où la masse salariale avoisine les 6 milliards, l'État ne verse pas moins de 3 milliards. Pour sa survie, nous devons faire en sorte que le budget soit augmenté, d'autant plus que cette université est implantée dans 3 régions différentes, avec 35 sites », a plaidé Ousmane Ndiaye.

