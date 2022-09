CSS: Explosion de la cuve de Méthanol, une 2ème ne serait pas écartée et l'air pourrait être... Une forte explosion à l'usine de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) avec l'évacuation du personnel. On en sait un peu plus avec la grande cuve d'éthanol qui a explosée.

L'onde de choc de l'explosion a fait des dégâts (des téléviseurs et vitres cassées) dans le quartier voisin Ndiagnué. La Direction Générale de la CSS a convoqué une réunion de crise.



Une deuxième explosion pourrait suivre



"Il faut demander aux populations de s'éloigner de l'usine. Les risques d'une deuxième explosion sont forts possibles", selon un spécialiste de la protection civile. Par ailleurs l'exposition aux substances chimiques dans l'air pourrait être grave pour la santé.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Septembre 2022 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Une forte explosion à l'usine de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) avec l'évacuation du personnel. On en sait un peu plus avec la grande cuve d'éthanol qui a explosée.



Plusieurs blessés enregistrés et évacués au centre de santé de la CSS. L'onde de choc de l'explosion a fait des dégâts (des téléviseurs et vitres cassées) dans le quartier voisin Ndiagnué. La Direction Générale de la CSS a convoqué une réunion de crise.



Une deuxième explosion pourrait suivre



"Il faut demander aux populations de s'éloigner de l'usine. Les risques d'une deuxième explosion sont forts possibles", selon un spécialiste de la protection civile. Par ailleurs l'exposition aux substances chimiques dans l'air pourrait être grave pour la santé.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook