CUBA SORT DE LA LISTE NOIRE AMÉRICAINE Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 22:20

À six jours de son départ de la Maison Blanche, Joe Biden lève la désignation terroriste qui pesait sur l'île depuis 2021. Cette décision historique s'inscrit dans un accord plus large incluant la libération de prisonniers politiques cubains (SenePlus) - Dans l'un de ses derniers actes présidentiels avant de quitter la Maison Blanche le 20 janvier, Joe Biden a décidé de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, rapporte le Washington Post. Cette décision survient presque quatre ans jour pour jour après que Donald Trump avait réinscrit La Havane sur cette liste lors de ses derniers jours à la présidence. Selon un haut responsable de l'administration Biden qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat lors d'un briefing avec des journalistes, cette décision s'accompagne d'un accord avec l'Église catholique prévoyant la libération d'un "nombre significatif de prisonniers politiques" cubains, dont certains "avant la fin de l'administration Biden le 20 janvier." Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible. Comme le relève le le Washington Post, le sénateur Marco Rubio, choisi par Trump comme futur secrétaire d'État, est l'un des critiques les plus virulents du gouvernement communiste cubain et milite depuis longtemps pour des sanctions plus sévères. En mars 2021, il avait d'ailleurs présenté un projet de loi visant à interdire la levée de cette désignation terroriste. La décision de Biden répond aux appels de nombreux pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, le Chili et la Colombie, ainsi que de l'Union européenne, de l'Espagne et du Canada. Cuba ne figurera donc plus aux côtés de l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie sur cette liste noire américaine. L'histoire des relations américano-cubaines sur cette question est mouvementée. Comme le rappelle le Washington Post, après des décennies de présence sur la liste des États terroristes, Cuba en avait été retiré sous Barack Obama lors de la normalisation des relations diplomatiques. Trump avait ensuite durci les sanctions dès 2017, avant de réinscrire Cuba comme État soutenant le terrorisme le 12 janvier 2021. La situation des droits humains à Cuba reste préoccupante. Selon Amnesty International, cité par le Washington Post, au moins 671 prisonniers politiques sont actuellement détenus dans le pays, dont beaucoup ont été arrêtés lors des importantes manifestations de rue en juillet 2021. Le haut responsable de l'administration Biden précise également que le président abroge le mémorandum de Trump de 2017 sur Cuba. "Nous considérons que c'est un moment opportun pour le faire, étant donné le dialogue entre l'Église et le gouvernement [cubain]", a-t-il déclaré selon le Washington Post. Cette désignation terroriste, combinée à l'embargo économique de 1962 et aux sanctions ultérieures, avait considérablement accru les restrictions pesant sur l'économie cubaine déjà en difficulté. Selon le quotidien américain, les équipes de transition des administrations respectives ont maintenu "une communication régulière sur diverses questions", notamment concernant Cuba. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Secondary Sections: Politique Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : https://www.seneplus.com/international/cuba-sort-d...

