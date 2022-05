CULTURE / Le mannequinat chez les hommes, un métier redouté par la culture sénégalaise… Alpha Dia se défend

Âgé de 26 ans, Alpha Dia est un jeune mannequin international, originaire du quartier de la ville de Dakar appelé « Grand Dakar ». Aujourd’hui, il court entre les fashions weeks internationales, multiplie alors les shootings de luxe et défile pour Prada, Hugo Boss, Jacquemus, Heron Preston, Dries Van Noten, Salvatore Ferragamo, Givenchy, Adidas, Versace…

Un homme, mannequin, et très réputé et respecté dans le monde. Mais son seul souci est la façon dont on les regarde, eux mannequin homme, dans son pays d’origine. Son métier n’est pas bien considéré et souvent il est victime de préjugé et même si pour lui ce n’est qu’un travail comme tous les autres et de surcroît qui paye bien. Un travail qui ne lui enlève ni ses valeurs ni ses convictions religieuses. Il se défend et explique…





