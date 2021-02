Ça chauffe sur les réseaux sociaux : Gabrielle Kane menacée par des pro-Sonko L’affaire Adja Sarr-Sonko est aussi une bataille médiatique minée par des tensions et menaces. Après les attaques et contre-attaques entre les camps de l’opposition et du pouvoir ça chauffe sur les réseaux sociaux, avec des menaces à l’appui.

La dame Gabrielle Kane après sa sortie dans l’émission Jakaarlo est attaquée par des pros Sonko, insultes et menaces à l’appui.



Loin d’être dans une guerre des arguments, Gabrielle est même menacée de mort d’après des messages transférés à leral.net, mais que la loi sur la protection des données personnelles nous impose de garder secrets.



Selon la Dame Gabrielle, il y a des gens veulent parler et dire la vérité mais certains ont peur des insultes de l'équipe digitale de Sonko.



Cependant la loi lui permet de porter plainte, preuves à l’appui.

