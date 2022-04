Ça ne brille plus au Soleil : Yakham Mbaye lynché médiatiquement par le personnel, "pardonne" en... Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Avril 2022 à 18:27 | | 0 commentaire(s)| Depuis sa venue au Soleil, ça n'a apparemment, jamais été le grand amour entre Yakham Mbaye et le personnel. Le Dg a été accusé de tous les maux avec des mouvements d'humeur de la part des journalistes qui l'accusent d'être un dictateur qui, de surcroit, n'en fait qu'à sa tête, peut-on lire dans un communiqué envoyé par le personnel à Tange tandian. Pour sa défense, Yakham Mbaye s'est juste fendu d'une réponse qui en dit long. "L'âge m'a assagi. Je préfère pardonner, surtout en ce mois béni de Ramadan et qu'Allah SWT apaise leur cœur", a-t-il laissé savoir dans le journal Le Quotidien.



