Ça râle fort : Colère des impactés du TER, grogne chez les impactés de l’autoroute à péage Les impactés du Train express régional (TER) ruminent leur colère contre l’État, à cause du non-respect de ses engagements. Selon le coordonnateur des impactés, Macodou Fall, les autorités avaient promis de mettre à leur disposition, des sites de recasement. "L'As"

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Ils attendent également le paiement des primes de vulnérabilité et d’accompagnement social, le paiement du restant des pertes de revenus locatifs et l’établissement des titres de propriété. Face à la presse hier, Macodou Fall annonce des actions sur le terrain pour rentrer en possession de leurs droits.



Le dossier des personnes affectées par l’autoroute à péage (Pap) géré par l’Apix, aussi est loin de connaître aussi son épilogue. Car les impactés qui ont, soit construit ou obtenu des terrains à la Cité Apix de Tivaouane-Peul, peinent à obtenir leurs titres de propriété.



Mieux, des promoteurs privés lorgnent les aires de jeux prévues dans le projet de lotissement. C’est pourquoi les populations ont pavoisé la cité de drapeaux rouges. Elles invitent le chef de l’État et ses collaborateurs, à intervenir pour éviter un drame social.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook