Cadavre découvert à Ouakam: Amy Diouf était femme de ménage chez le Pr Iba Der Thiam

Mardi 18 Juin 2019

On connaît désormais l’identité du cadavre découvert au marché ‘’Salagne salagne’’ de Ouakam, le dimanche 19 mai 2019.



En effet, l’enquête avance, la dame retrouvée nue et morte à Ouakam est Aminata Diouf, originaire de Mbour.



Elle était ménagère et travaillait chez le Pr Iba Der Thiam.



Maty Diouf, sa petite sœur, a été la dernière à partager ses confidences avec le quotidien L’Observateur. « Nous avons longuement discuté. Aujourd’hui, avec le recul, j’ai compris qu’elle faisait ses adieux. Par exemple, elle a pris son temps à palabrer avec tout le monde. Elle était joviale », se souvient Maty Diouf.



« J’ai échangé avec elle, le 02 mai, parce que j’étais partie la rejoindre à Dakar. Je l’ai informée de mon arrivée. Elle voulait qu’on aille aussitôt ensemble acheter le ravitaillement du mois de Ramadan. Le 04 mai, elle n’a pas appeleé durant toute la journée. Je ne l’ai pas appelée non plus. Dans l’après-midi, je lui ai envoyé un message. Elle n’a pas répondu et j’ai constaté qu’elle n’avait pas accusé réception de mon message », renseigne Maty Diouf.



Aminata Diouf a eu à travailler dans plusieurs quartiers de Dakar notamment à Gueule Tapée, à Ouakam, à la Sicap Liberté 5, à Sacré Coeur… « Son dernier lieu de travail, c’est la maison du professeur Iba Der Thiam. Elle m’a même appellée pour me dire qu’elle voulait arrêter d’y travailler. Elle n’y avait pas de problèmes spéciaux. Parce qu’elle était bien aimée des membres de la famille de l’ancien ministre de l’Education nationale », confesse sa petite sœur.

