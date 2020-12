Cadeau de Noël: les transports fermeront une heure plus tard ce soir Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|





Source : Afin de permettre aux habitants de l’Hexagone de fêter Noël et de rentrer tranquillement chez eux, certains transports en commun fermeront une heure plus tard ce 24 décembre, a annoncé IDF Mobilités.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020122410449808...

