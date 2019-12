Cadeaux de Noël: Le montant exorbitant dépensé par la reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II voit les choses en grand pour les fêtes de fin d’année. Selon un ancien assistant du palais qui s’est confié au journal britannique The Sun, la souveraine n’hésite pas à dépenser plus de 35.000 euros par an pour gâter sa famille et son personnel. Au total, elle achèterait ainsi pas moins de 620 cadeaux comprenant notamment des chèques cadeaux à utiliser en librairie, du pudding de Noël ou encore des petits objets en porcelaine que l’on peut habituellement retrouver dans la boutique de souvenirs du Palais de Buckingham.



Chaque année, deux semaines avant Noël, les membres du personnel d’Elizabeth II sont invités à se rendre dans l’une des salles du palais. Ils font ensuite la queue pour recevoir un petit cadeau des mains de la Reine en personne. “Généralement, elle dit quelques mots à chacun d’eux, comme: ‘Merci beaucoup pour toute votre aide durant l’année. Joyeux Noël’”



Chaque année, la reine envoie également 750 cartes de vœux à travers le monde. Ces cartes sont notamment remises aux dirigeants des pays du Commonwealth, à d’autres dirigeants internationaux, ainsi qu’à des personnalités du Royaume-Uni.