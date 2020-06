Cadence macabre du Coronavirus : 6 nouveaux décès enregistrés hier C’est comme si la Cadence macabre du Coronavirus semble s’accélérer : 6 nouveaux décès enregistrés hier

Au total, 70 personnes ont perdu la vie depuis que la maladie s’est déclarée dans le pays.

Officiellement annoncé, un record de décès a été enregistré dans les hôpitaux. Six autres patients ont succombé à la maladie au cours des 24 dernières heures.

A ce jour, en attendant les nouveaux chiffres, le Sénégal comptabilise 5.247 cas dont 3.525 guéris. Les 1.651 autres patients sont encore sous traitement dans les différentes structures de prise en charge, dont plus de vingt cas graves.



