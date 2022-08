Cadre de vie: Le Conseil de quartier des HLM5 s'approprie le problème et invite les forces vives Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Août 2022 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil de quartier des HLM5B s'est réuni ce dimanche pour prendre le taureau par les cornes, plus simplement, de repenser le cadre de vie qui s'est dégradé à une vitesse éclair. Routes défectueuses et impraticables, canaux d'évacuation bouchés, sans compter les eaux usées qui ont fini par élire domicile dans certaines artères et maisons. Au sortir de cette rencontre, des décisions très fortes seront prises. Mais le maître mot est d'imprégner les populations pour qu'elles s'approprient ce projet de salubrité publique.



Accueil Envoyer à un ami Partager