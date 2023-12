Caf Awards 2023: Sadio Mané out, Lamine Camara et Amara Diouf finalistes pour le titre de meilleur jeune joueur Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé jeudi les trois finalistes de chaque catégorie des CAF Awards 2023. Le Sénégal est sur le podium dans trois catégories de récompense pour l’événement qui se tiendra le 11 décembre 2023 à Marrakech. Il s’agit du technicien Aliou Cissé dans la Catégorie meilleur entraineur africain de l’année. […] La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé jeudi les trois finalistes de chaque catégorie des CAF Awards 2023. Le Sénégal est sur le podium dans trois catégories de récompense pour l’événement qui se tiendra le 11 décembre 2023 à Marrakech. Il s’agit du technicien Aliou Cissé dans la Catégorie meilleur entraineur africain de l’année. Il est en compétition avec le coach Marocain Walid Regragui et l’Algerien Abdelhak Benchikha. Deux autres représentants sénégalais que sont le Messin Lamine Camara et le joueur de Génération Foot Amara Diouf, compétissent avec le Marocain Abdessamad Ez Zalzouli pour le titre de meilleur jeune joueur africain de l’année. Plus connu sous le nom de Ez Abde, l’ailier évolue actuellement sous les couleurs de Betis Séville en Liga Espagnole. Et enfin l’équipe nationale du Sénégal (homme) qui est en course pour le titre de meilleure sélection nationale africaine de l’année. Elle compétit avec la Gambie et le Maroc. Vainqueur des deux éditions précédentes, Sadio Mané ne sera pas candidat à sa propre succession. Il sera remplacé soit par Mohamed Salah, Achraf Hakimi ou Victor Osimen.



