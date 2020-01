Caf Awards: Samuel Eto’o félicite Sadio Mané et tacle Mahrez et Salah

C’est acté, Sadio Mané est le Ballon d’Or africain de l’année 2019. L’attaquant sénégalais vient d’être sacré devant Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Maître de cérémonie, Samuel Eto’o en a profité pour glisser un tacle aux perdants en donnant l’exemple de Sadio Mané qui reste fair-play quoi qu’il arrive.



« C’est bien mérité mon jeune frère et je voudrais te dire une chose : j’aime le champion que tu es parce que tu sais perdre. Merci d’être venu l’année dernière à Dakar et d’être venu aujourd’hui en Egypte », a annoncé la légende camerounaise.

