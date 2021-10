Cahiers à l’effigie de Mame Boye Diao : Le préfet de Kolda met fin à la polémique en… Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet du département de Kolda a pris une décision. Face à la polémique soulevée par la distribution des cahiers à l’effigie du directeur des Domaines Mame Boye Diao, il a signé un acte d’interdiction. Selon des sources contactées, l’autorité a demandé le retrait pur et simple de ces cahiers et injonction a été faite à l’Inspection d’académie de Kolda. Le directeur général des Domaines, Mame Boye Diao, candidat à la mairie de Kolda, avait mis à la disposition des élèves des cahiers à son effigie, pour la rentrée des classes. Ainsi, le constitutionnaliste Mouhamadou Mboup avait déclaré que «le préfet de Kolda doit inviter Mame Boye Diao à retirer ses cahiers de propagande et interdire leur utilisation par les élèves au niveau des établissements publics scolaires». «Il y a une atteinte à la neutralité des établissements publics scolaires et une manipulation politicienne des élèves. Récemment, Bougane Guèye Dany avait été invité à retirer ses affiches par les autorités administratives. Deux poids, deux mesures ! L'espace scolaire doit être un sanctuaire préservé de l'activisme politique et politicien. Il ne saurait être un fonds de commerce politique. La neutralité est liée aux grands principes du service public», avait-t-il signifié. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse, Néné Fatouma Tall, a aussi offert des sacs à son effigie aux élèves de la commune de Guédiawaye. close volume_off





Source : Source : https://www.jotaay.net/Cahiers-a-l-effigie-de-Mame...

