Calendrier républicain : Les travailleurs de la pêche réclament leur journée

Mercredi 26 Juin 2019

Les travailleurs de la pêche, très frustrés ont célébré leur journée de la pêche à Rufisque. Ils ont déploré à travers la Radio Sud Fm, l’absence d’inscription de leur journée dans le calendrier républicain. D’après eux, la pêche fait partie des secteurs qui offrent beaucoup plus d’emplois au Sénégal.



Ainsi, ils appellent le président Sall à rectifier cette omission, en les offrant cette journée. Et lesdits travailleurs précisent que la porte d’entrée des négociations, engagés dans le pays devraient commencer par le secteur de la pêche.



Leral

