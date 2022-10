Calomniée: Awa Niang traite Abass Fall d’aigri Décidément, le Sénégal est infesté au vu et au su de tous d'une nouvelle classe politique, dont la seule et unique modèle opératoire consiste, la manipulation, la désinformation et la diabolisation des nos institutions, dont la posture devrait être salutaire. Le mensonge, la diffamation sans aucun scrupule constituent le support politique sur lequel repose les fondamentaux de leur cynisme idéologique.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Depuis leur irruption sur la scène politique, le Sénégal est englouti d'un spirale de violence infini. En effet, les simples citoyens souffrent des attaques personnelles et d'intimidation qui en effet menacent la cohésion sociale tant chantée par nos illustres intellectuels conscients des enjeux du devenir de ce pays.



C'est justement sous cet angle que l'honorable députée et questeur de l'assemblée madame Awa Ndiaye apporte un démenti formel et une riposte énergétique à l'endroit de cet aigri Abass Fall. Il ne sert à rien de jeter le discrédit sur une personne pourvu que les Sénégalais applaudissent. Le rôle d'un député ce n'est pas de mentir devant ses collègues mais plutôt d'apporter des propositions conformément aux promesses électorales faites au peuple aujourd'hui totalement dans le regret.



Premièrement, il n'a jamais été question d'acheter des pins et écharpes à hauteur de cent millions, le député Abass Fall a tout simplement menti au peuple comme naturellement le fait si bien son mentor Ousmane Sonko pour ne pas le nommer. Il nous faut rétablir la vérité, les factures liées à ces commandes ne font même pas 1/10 des montants évoqués. Deuxièmement, en tant que 2eme questeur, je suis légalement habilitée à régler ces commandes en vue d'une bonne organisation de l'installation de la nouvelle assemblée.



Troisièmement, Monsieur Abass Fall est de très mauvaise foi, car il sait pertinemment que en tant que deuxième questeur, je n'ai pas les pouvoirs et les prérogatives d'acheter des véhicules pour les députés, l'achat de véhicules de l'Assemblée obéit à des procédures marchés publics. Donc, les accusations sont d'une gravité insolente.



Nous informons à M. Abass Fall, qu'il répondra dans les jours à venir devant les juridictions pour éclairer la lanterne des Sénégalais en apportant des preuves de ces allégations mensongères. Aujourd'hui la méchanceté a atteint son paroxysme. Qu'ils sachent que l'honorable députée Awa Niang a servi avec rigueur, compétence et honnêteté l'institution qu'est l'assemblée nationale pendant dix ans. Elle est partie la tête haute avec un sentiment du devoir accompli.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook