Calvaire invivable de cinq villages de la commune de Toubacouta: Leur forage en panne et oublié depuis plus d’un mois ! Le calvaire, c’est que vivent cinq villages de la commune de Toubacouta (localité située dans la région de Fatick), eux qui sont privés d’eau depuis maintenant près des deux mois. Mais Leral.net va essayer d’en livrer quelques aspects pour alerter qui de droit…

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

Tout est parti du 5e jour du mois de ramadan, alors qu’on s’y attendait le moins. L’eau, ce liquide très précieux en cette période de jeûne et malheureusement, de pandémie, a fait faux bond la suite à une panne du forage qui les ravitaillait.



Dans un branle-bas de combat, des appels ont été lancés aux autorités en charge de ce forage, mais à ce jour, aucune initiative n’a été prise pour soulager ces populations.



Dans ce calvaire vécu au quotidien, les localités qui en souffrent le plus, sont Djinack Barra et Djinack Djatako, deux îles frontalières de la Gambie. Selon des informations reçues, images à l’appui, leurs populations sont obligées de se déplacer en pirogue pour aller chercher de l’eau dans un village gambien situé à 10 km.



Ne sachant où donner de la tête, elles ont même lancé un appel de solidarité aux habitants des Îles de Bettenty et Bossinkang, qui les approvisionnent en eau. Chaque jour, des jeunes volontaires affrètent des pirogues remplies de bouteilles de 20L, pour soulager ces populations laissées à elles-mêmes.



Information relayée par d’autres confrères de Leral.net, l’Association pour le Développement de Bettenty ( ADeB) qui avait convoyé 412 bouteilles d’eau de 20L le dimanche passé, a reconduit la même opération ce samedi matin.



Mais c'est une situation qui ne peut plus durer !



Car, en cette période de crise sanitaire, il est plus qu’urgent que les autorisés centrales prennent toutes dispositions nécessaires pour soulager définitivement, les habitants de ces villages, terriblement pénalisés par leur unique forage en panne.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos