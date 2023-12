Cambérène: L’appel de la Jeunesse sera célébré ce 25 décembre Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Le 25 décembre prochain, la communauté layenne va célébrer la 30e édition de l’appel de la Jeunesse. C’est le rendez-vous annuel des jeunes, qui se tient à Cambérène. Le thème de cette année est: ‘Notre destinée est elle question de choix ou de circonstances ? » Libasse Colonel Diop, président de Farlu Ci Diine Ji Ansaarrrou […] Le 25 décembre prochain, la communauté layenne va célébrer la 30e édition de l’appel de la Jeunesse. C’est le rendez-vous annuel des jeunes, qui se tient à Cambérène. Le thème de cette année est: ‘Notre destinée est elle question de choix ou de circonstances ? » Libasse Colonel Diop, président de Farlu Ci Diine Ji Ansaarrrou Lahu Universite Seydina Issa Rohou Lahi précise que la célébration de la journée du 25 décembre n’est pas une nouveauté dans la communauté layenne. « C’est sous l`initiative et l`éclairage de Feu Shérif Ousseynou Laye que son contenu actuel est précisé : donner à la jeunesse un cadre d`expression pour poser les problèmes auxquels elle est confrontée et cibler en même temps une des couches sociales qui était la plus oubliée dans la gestion des manifestations religieuses ». Ainsi, tout est venu d’un constat relatif a une situation d’exclusion voire de marginalisation qui avait eu comme conséquence majeure de créer un déficit communicationnel entre les adultes, les autorités religieuses et la jeunesse. Il s’en est suivi une absence criarde de cadre d’expression pour les jeunes. C’est ainsi que l’appel de la jeunesse vient a son heure. L’impact recherché de cet événement sur les jeunes layennes est d’inciter les jeunes à jouer leur rôle et fonder leur philosophie sur cette direction. « C’est à travers les thèmes choisis chaque année que l’association farlu ci diine ji rappelle les préceptes de l’islam et les messages lancés par Seydina Limamou et revigorés par son petit fils Chérif Ousseynou Lahi le Docteur de la jeunesse. Cela permettra aux jeunes qui suivront ces recommandations d’avoir des comportements et des rôles positifs qui pourront être favorable pour la société », informe Libasse Colonel Diop.

C’est aussi un moment de communion de toute la jeunesse en particulier layenne qui pourront échanger et s’entre aider mutuellement dans la vie religieuse et professionnelle. Le président de l’association Fallu Ci Diine exprime aussi que « ce sera aussi une occasion pour le ministre de la jeunesse de présenter sa feuille de route et inviter les jeunes à s’investir davantage dans le développement de la nation.



Source : https://lesoleil.sn/camberene-lappel-de-la-jeuness...

Accueil Envoyer à un ami Partager