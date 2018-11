Cambiste tué à Yoff : Boubacar Diallo a reçu 12 coups de couteau

On en sait un plus sur le cambiste agressé mortellement à Yoff par une bande de malfaiteurs lesquels ont été arrêtés samedi dernier par la Section de recherches. Les faits se sont passé le 30 octobre 2018 à 21 heures.



Libération raconte que Boubacar Diallo, un jeune cambiste de nationalité guinéenne domicilié à Yoff, a reçu appel d’une jeune fille sénégalaise qui s’est présentée comme une ancienne cliente. Elle lui déclare qu’elle avait un ami toubab qui souhaitait faire échanger des euros en francs Cfa d’un montant de 6.000.000 de francs. Ils se sont donné rendez-vous dans un lieu non loin du centre aéré de la BCEAO.



Arrivé sur les lieux, à bord d’une moto Jakarta, Boubacar Diallo a été informé par la dame que son ami était un peu fatigué et voudrait faire l’opération à son domicile. Le cambiste accepta mais en réalité devait être conduit à un endroit précis à la place de Yoff, où il sera agressé et mortellement blessé avec 12 coups de couteau. Ses agresseurs ayant pris la fuite, il a été secouru par les riverains et transporté à l’hôpital. Malheureusement, il succomba 48 heures plus tard, de ses blessures.



L’enquête confié à la Section de recherches de la Gendarmerie a conduit, le samedi 17 novembre, à l’arrestation de quatre individus dont une femme, tous de nationalité sénégalaise.

