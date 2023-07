Cambodge: Une Mission électorale de la Francophonie pour les législatives à Phnom Penh Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

A l’invitation des autorités cambodgiennes, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a dépêché une Mission électorale de la Francophonie à Phnom Penh, à l’occasion des élections législatives qui se tiendront le 23 juillet 2023 au Royaume du Cambodge. Conduite par l’Ambassadeur Désiré Nyaruhirira, Conseiller spécial, politique et diplomatique de la Secrétaire générale, la […] A l’invitation des autorités cambodgiennes, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a dépêché une Mission électorale de la Francophonie à Phnom Penh, à l’occasion des élections législatives qui se tiendront le 23 juillet 2023 au Royaume du Cambodge. Conduite par l’Ambassadeur Désiré Nyaruhirira, Conseiller spécial, politique et diplomatique de la Secrétaire générale, la Mission est composée du Représentant de l’Oif pour l’Asie et le Pacifique, Monsieur Edgar Doerig, du Professeur Viengvilay Thiengchanxay, Député à l’Assemblée nationale du Laos, de Madame Charlotte Souibes, Experte électorale, et de Artida Minga, Attachée de programme au sein de la Direction des Affaires politiques et de la Gouvernance démocratique de l’Oif. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté de la Secrétaire générale d’assurer une couverture géographique équitable en matière de déploiement des actions de l’OIF à travers l’espace francophone. Présente au Cambodge du 17 au 25 juillet 2023, la délégation rencontrera les principaux acteurs politiques et institutions impliqués dans le processus électoral, les représentants de la société civile ainsi que les partenaires internationaux sur place, afin d’échanger sur le contexte général de déroulement de ces élections. Le jour du scrutin, la délégation se rendra dans certains centres de vote de Phnom Penh ainsi que dans d’autres provinces du Royaume, afin d’observer les conditions de déroulement du vote. Les constats et les conclusions de la Mission feront l’objet d’un rapport assorti de recommandations en vue de contribuer au renforcement du système électoral et à la consolidation de la démocratie au Royaume du Cambodge, conformément à la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000.



Source : Source : https://lesoleil.sn/cambodge-une-mission-electoral...

