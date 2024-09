Cambriolage à Keur Ndiaye Lo : le cerveau et trois autres membres de la bande arrêtés par la gendarmerie Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2024 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire du cambriolage qui a eu lieu la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre 2024 à Keur N’Diaye Lo. La bande qui se mettait à l’œuvre aux environs de 3 h 58 min (comme l’indiquaient les caméras de surveillance) dans une boutique de multi services et qui s’est emparée d’une vingtaine de millions de francs CFA.



Selon les informations de Dakaractu, la bande de cambrioleurs a été cernée et des têtes faisant partie de ce gang sont tombées. Il s’agit du cerveau et de trois autres membres de la bande qui faisait 8 personnes au total. Ils ont été interpellés par la gendarmerie aujourd'hui chez le chef du gang à Keur Ndiaye Lo. Les gendarmes se sont par ailleurs lancées aux trousses des quatre autres membres restants.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Cambriolage-a-Keur-Ndiay...

Accueil Envoyer à un ami Partager