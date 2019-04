Cambriolage à Pikine: un fils de marabout arrêté avec une arme à feu de calibre 12

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

M. Mbaye, fils de marabout a été arrêté pour avoir cambriolé l’appartement d’un inspecteur de police. La perquisition faite dans sa chambre a permis de découvrir une arme à feu et des munitions de calibre 12. Il a été déféré hier lundi au parquet.



Les faits ont eu lieu à Pikine Rue 10 dans un immeuble que son père de marabout partage avec le policier.



Résidant à Keur Massar où il vit avec sa mère, il venait très souvent à Pikine rendre visite à son père. Il profitait de l’absence du policier pour cambrioler l’appartement de ce dernier. Il a emporté des lots de tissus et de l’argent estimé à 350.000 FCfa.















L'Observateur



