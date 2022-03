Cambriolage à Sindian : Des sommes d’argent emportées par des malfaiteurs

Les populations de la commune de Sindian se sont réveillées dans la surprise, ce mardi 29 mars. En effet, des individus non identifiés auraient fait irruption dans la localité, tard dans la nuit, s’attaquant à la mairie.



Selon une source de Soleil.sn, ils ont défoncé les grilles des fenêtres des locaux de l’Etat-civil, du bureau de la première adjointe au maire et même de celui du maire. Ces malfaiteurs qui visiblement cherchaient de l’argent, ont également visité les locaux de la Poste, où ils auraient réussi leur coup, en emportant « une importante somme d’un million six cent », informe la source.



Dans le cadre de la stabilisation de cette partie du département de Bignona, un cantonnement militaire est établi dans la commune de Sindian. Et ceci a contribué depuis 2012, à la pacification de cette contrée, en dépit de l’accident de mines noté à la fin d’année dernière (2021). Mais depuis quelques semaines, Sindian semble renoué avec les troubles, à la suite de l’opération militaire lancée pour naturaliser les bases de Salif Sadio.