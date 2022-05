Cambriolage de l’institut Pasteur de Dakar : Woury Bâ et Ismaïla Diallo écopent deux ans de prison ferme Mamadou Woury Bâ et Ismaïla Diallo ont braqué l’institut Pasteur de Dakar les 10 et 17 mai dernier. Pour s’y introduire, ils passaient par l’hôtel qui est contigu au bâtiment de l’institut. Ils ont été interpellés dans l’hôtel en construction par les éléments du commissariat de Plateau, car l’un des malfrats avait par devers lui la sacoche qui faisait partie du butin.

Confrontés aux images des caméras de surveillance après leurs dénégations systématiques, les délinquants informent qu’ils avaient repéré les lieux lorsqu’ils étaient à la plage le 10 mai, à 15h.



Mais, ils ont commis leur forfait la nuit en emportant des ordinateurs portables, des téléphones et d’autres biens. Ils ont avoué avoir récidivé le 17 mai. Pour le butin, ils ont fait savoir l’avoir cédé à 300.000 francs.

De même, les voleurs ont révélé aux enquêteurs que leur receleur, Abdou Thiaw se trouve au marché Colobane.



Quand les flics ont exploité le portable d’Ismaïla Diallo, ils ont découvert une conversation dans laquelle il lui disait qu’il allait lui vendre un ordinateur portable.



Hier, les prévenus ont contesté les faits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, alléguant qu’ils ont été torturés par les limiers.



La déléguée du procureur a sollicité deux ans ferme. Dans son verdict, le juge a condamné les prévenus à deux ans de prison ferme. Ils doivent également s’acquitter de 10 millions de francs, en guise de dommages et intérêts.

