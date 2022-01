Cameroun 2021: Bamba Dieng, son 1er but en CAN, une célébration qui rappelle feu Pape Bouba Diop Bamba Dieng a été élu homme du match du huitième de finale remporté par les Lions devant les Requins Bleus du Cap Vert, match livré ce mardi 25 janvier au stade Kouekong de Bafoussam.

Mardi 25 Janvier 2022 à 21:37

Après l’ouverture du score, à la 63e minute par Sadio Mane, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a sécurisé la victoire des siens synonyme de qualification en quarts de finale.



Face à la presse au terme de la rencontre, le jeune joueur sénégalais n’a pas boudé son plaisir. "Cela fait plaisir, a-t-il réagi.



C’est une satisfaction pour nous parce que l’importance c’était de gagner ce match. Et, on l’a fait. J’ai suivi les consignes du coach et j’ai pris aussi mes responsabilités quand je suis entré. Pour moi, c’était l’idéal de faire ça pour amener mon apport à l’équipe".

