Cameroun : Deux ex-siamoises de retour à Yaoundé après une opération réussie

Elles se sont faites opérer pendant 5 heures à l'hôpital de Lyon (France) le 13 novembre dernier, par des spécialistes en chirurgie pédiatrique, et cela avait été un succès : les deux filles ont été correctement séparées, et sont désormais indépendantes l'une de l'autre.



Avec leur jeune mère, Bissie et Eyenga sont de retour depuis mardi soir au Cameroun. Elles ont reçues un accueil chaleureux à Yaoundé où des dizaines de personnes les attendaient à la sortie de l'aéroport.