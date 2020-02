Cameroun: Deux morts dans une attaque de Boko Haram dans l'Extrême-Nord

“Boko Haram a fait une incursion peu avant 2H00 (1h GMT) du matin dans le village de Mozogo”, dans l’Extrême-Nord, tuant “deux personnes”, a affirmé à l’AFP un officier de police dans la zone.



Cette attaque intervient à moins d’une semaine des élections législatives et municipales prévues dimanche au Cameroun.



L’attaque et son bilan ont été confirmés à l’AFP par un officier de l’armée joint dans la région. Les assaillants ont incendié deux motos et une vingtaine de maisons, et volé cinq motos, a détaillé l’officier de police. L’armée est intervenue sans parvenir à rattraper les jihadistes, selon cette source.